Patti Smith and Her Band en el Teatro Caupolicán

Patti Smith, la mayor de cuatro hermanos, nació en Chicago en 1946 y se crio en South Jersey. Desde pequeña le atraían las artes y los derechos humanos, y luego estudió en la Universidad Glassboro State Teachers College y migró a Nueva York en 1967.

En febrero de 1971, Smith realizó una lectura de poesía en público por primera vez, en la iglesia St. Mark's Church en Lower East Side, acompañada de Lenny Kaye en la guitarra. En abril del mismo año co-escribió y actuó en la obra "Cowboy Mouth", con el dramaturgo Sam Shepard.

Siguió escribiendo y leyendo sus poemas y, en 1974, Smith y Kaye agregaron a Richard Sohl en el piano. Como trío, tocaron con regularidad en Nueva York y se centraron en sus variadas raíces y la poesía improvisada de Smith.

Lanzaron el sencillo independiente "Hey Joe/Piss Factory", junto con Tom Verlaine. Además de Television, banda sumamente moderna e influyente en la época, el trío contribuyó con la apertura de una movida musical exclusiva que estaba basada en el Club CBGB de Nueva York.

Tras reclutar al guitarrista Ivan Kral, tocaron en CBGB durante ocho semanas en la primavera de 1975, y luego agregaron al baterista Jay Dee Daugherty.

Smith firmó con la disquera Clive Davis, Arista, y grabó 4 discos: "Horses" (producido por John Cale), "Radio Ethiopia" (producido por Jack Douglas), "Easter" (producido por Jimmy Iovine) y "Wave" (producido por Todd Rundgren).

En octubre de 1979, Patti Smith se alejó de la vida pública y se mudó a Detroit. En 1980 se casó con Fred "Sonic" Smith, con quien tuvo dos hijos. Pero en 1988 grabaron "Dream of Life", que incluyó el clásico "People Have the Power" y que marcó la última colaboración con tres de sus amigos más cercanos, quienes murieron muy jóvenes: Robert Mapplethorpe, quien la fotografió para la portada; Richard Sohl, quien grabó el órgano; y su esposo, quien compuso la música.

En 1995, con el apoyo de amigos viejos y nuevos, Smith editó "Gone Again", una reflexión sobre la muerte y la mortalidad que fue muy bien recibida. La gira del disco, como telonera de Bob Dylan, también marcó la renacimiento de Smith como artista.

Con "Gung Ho" (2000), su octavo disco con Arista Records, continuó con el proceso de fusionar la tradición con lo nuevo, y recogió inspiración de líderes y eventos espirituales y políticos, además de abordar los esfuerzos de las personas comunes.

En 2003, Patti Smith recibió el premio de poesía Torino y el premio Tenco en Italia; y en 2005 el título de Commandeur des Arts des Lettres, el mayor honor que puede recibir un artista de parte del Ministerio de Cultura de Francia.

Además de grabar, tocar, hacer arte y escribir, Patti está muy comprometida con causas sociales y sigue formando parte de varias organizaciones de derechos humanos.

Además, en marzo de 2007 entró en el Salón de la Fama del Rock and Roll, para luego ese mismo año editar un disco de covers, titulado "Twelve".

