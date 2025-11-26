Desde un carrusel hasta un muro de escalada y charlas: los imperdibles de Bci en el Festival Ladera Sur

Bci volverá a ser uno de los protagonistas del Festival Ladera Sur, consolidando una alianza que promueve experiencias transformadoras y conversaciones que impulsan un desarrollo más consciente y sostenible para Chile.

Del 28 al 30 de noviembre, en el Parque Santa Rosa de Apoquindo, el banco llevará un stand de más de 50 m² y una agenda de actividades que mezclan entretención, innovación y conciencia ambiental. El espacio busca ser un punto de encuentro para impulsar soluciones que generen un impacto positivo y duradero, reforzando el compromiso de la institución con el planeta.

Actividades y experiencias para todas las edades

Quienes visiten el stand podrán conocer los productos sostenibles de Bci, participar en concursos y disfrutar actividades con premios. Los niños tendrán un espacio para colorear un mural creado por el artista chileno Payo, utilizando pinturas sostenibles.

El banco también contará con un carrusel cinético, que se mueve gracias a la energía de los propios visitante, y un muro de escalada que mezcla deporte, naturaleza y superación personal.

Ecosistema Ladera Sur: un impulso para emprendedores y pymes

El viernes 28 de noviembre estará dedicado al Ecosistema Ladera Sur, un espacio que busca vincular al mundo empresarial con un modelo económico centrado en la naturaleza. Bci reforzará su rol articulador a través de actividades diseñadas para acompañar a emprendedores y pymes en su camino hacia la sostenibilidad.

Programa del viernes 28

12:00 a 13:00 – Valor Pyme: La comunidad país que hace crecer tu negocio con impacto (Sector Talleres). Link de inscripción.

– Valor Pyme: La comunidad país que hace crecer tu negocio con impacto (Sector Talleres). Link de inscripción. 14:00 a 15:00 – Charla: “No tengo plata para ser sostenible” (Escenario El Volcán).

– Charla: “No tengo plata para ser sostenible” (Escenario El Volcán). 14:30 a 15:30 – Mentorías 1:1 (Sector Mentorías). Link de inscripción disponible aquí. Link de inscripción.

– Mentorías 1:1 (Sector Mentorías). Link de inscripción disponible aquí. Link de inscripción. 15:00 a 16:00 – Impuestos en Fácil: La guía práctica que tu pyme necesita (Sector Talleres). Link de inscripción.

– Impuestos en Fácil: La guía práctica que tu pyme necesita (Sector Talleres). Link de inscripción. 15:00 a 16:00 – Panel: “De la estrategia al impacto: cómo generar un efecto positivo en el medio ambiente desde la empresa” (Escenario Natura).

– Panel: “De la estrategia al impacto: cómo generar un efecto positivo en el medio ambiente desde la empresa” (Escenario Natura). 16:30 a 17:30 – Podcast Ser Pyme Suena Bien (Stand principal Bci).

Paola Alvano, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Bci, señaló que participar en el Festival Ladera Sur es una oportunidad para conectar con una comunidad que valora el territorio y promueve un estilo de vida respetuoso con el entorno. Agregó que el banco está comprometido con impulsar un efecto positivo desde el negocio, generando impacto económico, social y ambiental.

Un festival para reconectar con la naturaleza

El Festival Ladera Sur promete ser un espacio para reconectar con la naturaleza, con una programación diversa que incluye charlas inspiradoras, música (Gepe, Ana Tijoux, Quique Neira), arte, y emprendimientos.

Beneficio exclusivo para clientes Bci

Los clientes del banco podrán acceder a descuentos especiales en la compra de entradas a través de Ticketmaster.

Este es un contenido presentado por BCI.