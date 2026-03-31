El Presidente José Antonio Kast confirmó a la Asociación de Radio Difusores de Chile (Archi) que se rebajará su propio sueldo de forma estructural, pero aclaró que la medida no alcanzará a otras autoridades del gobierno. El anuncio, dijo, llegará "pronto".

Consultado por la propuesta de rebajar los sueldos en La Moneda, Kast fue escueto pero directo. Ante la pregunta de si el anuncio sería simbólico o estructural, respondió: "En el caso mío va a ser más estructural; en otros casos va a ser transitorio".

El Presidente no precisó montos ni fechas, y cuando se le preguntó cuándo haría el anuncio, respondió: "Cuando tenga mi primera liquidación de sueldo. Todavía no canta Gardel".

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