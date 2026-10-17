Más de 5.000 personas repletaron este sábado la Alameda para participar en la Zombie Walk 2026, tradicional encuentro que comenzó en Plaza Italia bajo la consigna del viaje en el tiempo, convocando a fanáticos del terror, el cosplay y la cultura pop con intervenciones artísticas, música en vivo y el clásico Camión del Terror.

La cita transformó el eje principal de la ciudad en un punto de encuentro intergeneracional donde niños, jóvenes y adultos lucieron caracterizaciones de distintas épocas históricas.

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