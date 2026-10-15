Isabel Allende ganó el Premio Planeta 2026 por su continuación de "La Casa de los Espíritus"

La escritora chilena Isabel Allende ha ganado la edición número 75 del premio Planeta de novela, dotado de un millón de euros, con la obra "La hora antes del alba", que sigue la trama de "La casa de los espíritus" tomando como protagonista a "Alba", la nieta de "Clara".

Allende recibió el galardón en manos de reyes de España Felipe y Letizia durante la multitudinaria ceremonia realizada en Barcelona, siendo celebrada con una ovación que se extendió por alrededor de 10 minutos.

"No esperaba esto y menos ver a todo el mundo de pie, que emoción tan grande", expresó la autora de habla hispana más traducida y vendida del mundo, que logró superar a 1.424 manuscritos que participaron en la convocatoria.

Respecto a su novela, que Allende presentó como "Los que faltan" y bajo el seudónimo Luz Ventura, explicó que "hace 45 años escribí 'La casa de los espíritus', que termina con la nieta del patriarca 'Esteban Trueba' escribiendo la historia de su familia. Alba ha sido arrestada, torturada, violada, mutilada, pero no han podido arrebatarle la dignidad".

Regresando embarazada a la casa familiar, se transforma en la cronista de una época convulsa, algo que la autora siente muy actual. "El tema está en el aire... Ahora veo tantas democracias amenazadas por el autoritarismo, el nacionalismo extremo e incluso el fascismo... Vuelvo a sentir el temor que me obligó a salir de mi país después del golpe militar de 1973", declaró.

El jurado del premio estuvo compuesto por Luz Gabás, Pere Gimferrer, Eva Giner, Carmen Posadas, Javier Sierra, Paloma Sánchez-Garnica y Belén López, directora de Editorial Planeta y secretaria con voto, quienes también eligieron como finalista a la novela "La añoranza", de Sergio Hernández Carrasco, llevándose un premio de 200 mil euros.