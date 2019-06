Argentina María Moreno ganó Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas 2019

La ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, anunció a la escritora argentina María Moreno como Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas 2019.

La secretaria de Estado se comunicó telefónicamente con la autora para contarle la buena noticia, ante lo cual Moreno se mostró feliz y agradecida. "Nosotros como ministerio estamos muy contentos porque este año el premio de poesía Pablo Neruda y el de narrativa Manuel Rojas, se les entrega a dos mujeres", dijo la ministra Valdés.

"Si me tienes que dar un premio, me gusta que sea con el nombre de una persona que tuvo que ver justamente con una actitud disidente. Eso es lo que significa para mí Manuel Rojas", agregó, al teléfono desde Buenos Aires, la autora.

De acuerdo al jurado, Moreno "es una escritora con una actitud punk, que renueva la mirada, que recopila materiales que aparentemente no tienen valor y les construyen un valor y una estética universales. Es una gran sampleadora, una DJ, una remixera, una escritora de la experiencia, generosa, que pone una mirada en los otros, en el otro y la otra, que renuevan la mirada y que logra una nueva mixtura de ficción y documento".

María Moreno es periodista, cronista y ensayista de vasta trayectoria y ampliamente reconocida por sus obras de no ficción que cruzan los temas del cuerpo, el género, el feminismo, la política y el sexo. En ellas destacan El petiso orejudo (1994), A tontas y a locas (2001), El fin del sexo y otras mentiras (2002), Vida de vivos (2005), Banco a la sombra (2007), La comuna de Buenos Aires (2011), Subrayados. Leer hasta que la muerte nos separe (2013) y Oración. Carta a Vicki y otras elegías políticas (2018).

A fines de 2016, llegó su consagración con su libro autobiográfico "Black out", que le valió el Premio de la Crítica de la Feria del Libro de Buenos Aires y señalado como uno de los diez libros que marcaron la producción literaria de ese año, según The New York Times.

Con este premio, el sexto que recibe en su carrera, Moreno se hace acreedora de un diploma de honor, una medalla y 60 mil dólares, que serán entregados por el Presidente de la República en el Palacio de La Moneda, en una fecha a acordar con la autora durante el segundo semestre de este año.