Cristián Warnken: "Uno no puede decepcionarse de lo que ya está decepcionado"

Son muchos los seguidores de la columna de Cristián Warnken, espacio que el escritor tiene hace años en diario El Mercurio. Por lo mismo, varias personas esperaban con ansias la opinión del literato sobre los últimos acontecimientos políticos y sociales que se han vivido en el país durante la última semana.



"Decepciones", fue el título que escogió Warnken para resumir su sentir frente a los hechos de los últimos días, texto en el que destacó que "uno no puede decepcionarse de lo que ya está decepcionado".



El incendio de las estaciones de metro decepcionó al escritor pues atentó contra "una conquista muy anhelada del mismo pueblo, tal vez de los pocos símbolos de democratización real de estas décadas".

También expresó su decepción por algunos líderes de izquierda que no "han dicho nada contundente" y que incluso lo han hecho cuestionarse qué significa ser de izquierda en Chile.



Sobre Piñera, Cristián no tiene decepción, pues nunca consideró que "fuera un político con estatura ni visión". Tampoco de una parte de la derecha económica, que siempre ha puesto su amor al dinero por sobre su amor al país.



¿Quiénes no lo han decepcionado luego del estallido social?



"De la gente de La Serena que está en este momento acompañando a una orquesta universitaria a cantar El derecho de vivir en paz de Victor Jara", "de los miles y miles que no dejan de conluir en una marea que neutraliza a los encapuchados", "de los jóvenes y pobladores que fueron a limpiar los escombros que quedaron luego de las noches de saqueos", "del pueblo que se levanta al alba" y "de los pequeños empresarios que resiten con sus pymes".