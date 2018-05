Fuguet y violación relatada en libro: Manipulé literariamente mi recuerdo

Una columna del crítico literario de El Mostrador, Gonzalo Schwenke, abrió la polémica luego de revivir un estracto del libro "VHS" de Alberto Fuguet, donde relata que violó a una empleada doméstica mapuche.

"¿qué sabía de sexo con mujeres?, casi nada y mis manoseos con prostitutas sin que se me parara o con una empleada doméstica mapuche que Julio Facusse prácticamente me obligó a violar cuando yo tenía 15 años y ella no más de 18, me dejaron claro que por ahí no era la cosa", revive el extracto de la publicación.

Pesé a que el libro salió a las librerías en 2017 y que fue presentado como una "biografía dura", Fuguet salió a aclarar a El Mostrador que "yo manipulé literariamente mi recuerdo".

"Este es un párrafo sobre iniciación sexual, en un libro que mezcla memorias con ficción y que además evidencia el disgusto y la dificultad que provocan ese tipo de situaciones que muchos adolescentes viven -en mi caso tenía 15 años- casi contra su voluntad y no siempre de la misma manera", declaró Fuguet.

"El pasaje, si se lee bien, ocurre en la casa de un amigo que -recuerdo- se jactaba de sus andanzas nocturnas. Yo manipulé literariamente mi recuerdo para captar el pavor que ejercía el machismo no solo en las víctimas directas sino también en los posibles victimarios. Digo posibles, porque el protagonista de esta escena no consuma ninguna violación".