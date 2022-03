J.K. Rowling volvió a realizar comentarios transfóbicos y criticó ley de apoyo a mujeres trans

La autora de Harry Potter, J.K. Rowling, continuó provocando controversia reavivando sus comentarios transfóbicos.

Los últimos comentarios se produjeron como respuesta a una discusión sobre las propuestas del proyecto de ley de reforma del reconocimiento de género de Escocia, que cambiaría las leyes de género actuales en el país para facilitar el cambio legal de género para los ciudadanos.

Rowling ha sido crítica con la legislación, así como con Nicola Sturgeon, la primera ministra de Escocia y líder del Partido Nacional Escocés (SNP), a quien le advirtió sobre las "probables consecuencias negativas" que tendría el proyecto de ley para las mujeres y las niñas, "especialmente las más vulnerables".

Según la primera ministra Sturgeon, el proyecto de ley de reconocimiento de género está diseñado para hacer que el proceso legal de cambio de género sea "menos traumático e inhumano para las personas trans (...) No les da más derechos a las personas trans, no les da un solo derecho más a las personas trans que ahora mismo no tienen. Tampoco les quita las mujeres alguno de los derechos existentes en la actualidad".

Rowling además publicó un mensaje de apoyo para Joanna Cherry, miembro del Parlamento del Reino Unido que ha sido acusada de transfobia.

Y un usuario le preguntó a Rowling si quería que su "legado muriera en esta colina" y la autora le respondió: "Sí, cariño. Me quedaré aquí en esta colina, defendiendo el derecho de las mujeres y las niñas a hablar sobre sí mismas, sus cuerpos y sus vidas de la forma que les plazca. Tú te preocupas por tu legado, yo me preocuparé por el mío".

Exactly this. The law @NicolaSturgeon's trying to pass in Scotland will harm the most vulnerable women in society: those seeking help after male violence/rape and incarcerated women. Statistics show that imprisoned women are already far more likely to have been previously abused. https://t.co/LPN8cx1Vf4 — J.K. Rowling (@jk_rowling) March 5, 2022

This is what a woman who owns a dictionary and a backbone looks like. @joannaccherry pic.twitter.com/djBuD1QiBF — J.K. Rowling (@jk_rowling) March 8, 2022