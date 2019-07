Rómulo Aramburú, escultor del museo de cera de Las Condes, conversó con Una Nueva Mañana sobre las críticas que ha recibido la exposición por el "poco" parecido de los personajes. "Gabriela Mistral no me gustó cómo quedó. Yo soy súper transparente y directo. Fui con mis hijas al museo porque lo querían conocer. Ellas tienen buena visión porque yo la perdí, por lo menos el 20%. Me dijeron que fuera a ver a Gabriela Mistral. Me puse a observarla y no me gustó. Me parece que la retocaron y estoy indignado. A mí me tocan algo y lo dejan mal, yo exploto", dijo Aramburu.

