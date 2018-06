Hija de Liliana Ross: Ella decidió irse en el momento que quiso

La hija de la actriz Liliana Ross, Daniela Miller, explicó que su madre, quien falleció la noche del domingo a los 79 años, "no estaba enferma".

"No, no estaba enferma, estaba vieja si, con las cosas que le pueden pasar a una persona de su edad, pero yo creo que ella decidió irse en el momento que quiso, ya se sentía en un cuerpo que no le estaba siendo cómodo y no sé, ayer decidió partir con su familia, rodeada de amor", dijo la fotógrafa.

Miller agregó que "así era ella, una coqueta, diva, estupenda, siempre fue así hasta el último día se preocupó de sus uñas, de su pelo, de estar regia y eso fue hasta la última respiración".

Aclaró que fue tan repentina la partida de su madre que aún no tienen detalles acerca del funeral de la actriz, solo que el velorio comenzará este lunes las 13.30 horas en la Parroquia Inmaculada Concepción de Vitacura.