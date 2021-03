Luis Gnecco está hospitalizado tras dar positivo a Covid -19

Un complejo momento está enfrentando el destacado actor nacional Luis Gnecco: el jurado de "G"Got Talent Chile" está internado en la Clínica Alemana de Santiago tras dar positivo a Covid-19.

Durante las últimas semanas, el actor compartió escenario con el recientemente fallecido Tomás Vidiella y Cristián Campos, pues juntos preparaban la obra "Orquesta de Señoritas", situación en la que todo el elenco se habría contagiado.



La última publicación de Gnecco en Instagram justamente fue para despedir virtualmente a su compañero de tablas, cuyo funeral se realizó el jueves 11 de marzo.

"Todos guardamos secretamente más de una foto contigo, querido Tomás. Todos atesoramos muchos momentos de risa e ironía de la buena. Todos tenemos también un recuerdo de tu dulzura. Todos tenemos una lección de tu rigor y grandeza. Buen viaje, compañero", fue el mensaje del actor junto a una foto de Tomás Vidiella.

Desde MEGA confirmaron a Cooperativa que su participación en "Got Talent Chile" no genera precaución pues los capítulos fueron grabados en la primera mitad de febrero, con exámenes PCR a diario. Además, aseguraron que "como canal no nos podemos referir ya que responde a su vida personal y privada".