Este sábado se corre la Rock 'n' Roll Series Santiago, carrera que incluirá un show de Los Tres

Una combinación entre deporte y música en vivo se tomará las calles de Lo Barnechea este sábado 17 de octubre, cuando se dispute una nueva edición de la carrera Santander Rock 'n' Roll Running Series Santiago.

El evento congregará a seis mil deportistas que desafiarán los circuitos de 5K, 10K y 21K, con punto de partida y meta ubicados en Avenida Pie Andino 5894, en la comuna de Lo Barnechea.

La acción comenzará temprano: la largada oficial de la prueba está programada para las 08:00 horas, desarrollándose el circuito competitivo hasta el mediodía.

Sin embargo, la jornada no concluirá al cruzar la meta. Entre las 09:00 y las 14:00 horas, el recinto albergará un masivo festival de cierre al aire libre con música en vivo para los corredores y sus acompañantes con un show del grupo nacional Los Tres como plato fuerte.

En la antesala de la competencia de este sábado, los inscritos deben retirar su kit oficial en la denominada Santander Rock 'n' Roll Village, ubicada en el nivel -2 de Mall Sport. El espacio funciona este jueves y viernes de 10:00 a 21:00 horas.