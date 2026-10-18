Clemente Huerta cerró la temporada con dos triunfos consecutivos en la F4 de Estados Unidos

Con un fin de semana perfecto tras conseguir dos contundentes victorias entre el sábado y el domingo, el juvenil piloto chileno Clemente Huerta (Kiwi Motorsport) cerró la temporada del Campeonato de Fórmula 4 de Estados Unidos FIA en el Barber Motorsport Park de Birmingham, Alabama.

Con este resultado, Huerta se consolidó en el cuarto lugar de la clasificación general y sumó cinco nuevos puntos para la Superlicencia FIA, los cuales se añaden a las 5 unidades obtenidas en 2025.

Saliendo desde el primer lugar de la grilla, posición que logró tras ser el piloto más rápido en la competencia sabatina, Clemente mantuvo el liderazgo de principio a fin. Paulatinamente, fue aumentando la ventaja sobre el ya coronado campeón, el uruguayo Gastón Irazú, quien buscaba igualar el récord histórico de victorias de la categoría, sin embargo, el chileno se lo impidió.

"Acá terminando en Barber con dos victorias y una pole position, lo que me deja muy contento para cerrar el año. Sé que tengo el potencial y todo para ganar. Sobre la carrera de este domingo, las condiciones de la pista estaban muy frías, al igual que los neumáticos, aun así, pude sacar un margen de seis segundos con respecto a quien me seguía. Sobre el próximo año, tenemos que definir bien las ofertas de la USF Pro 2000 y de la Fórmula Regional. Solo falta conseguir el presupuesto", comentó el piloto de 17 años.