Deportes | Balonmano | Chilenos

Chile venció a Uruguay en su debut en el clasificatorio para el Mundial de Balonmano

Redacción Cooperativa

El equipo nacional se estrenó con sólido triunfo en el Campeonato Sur y Centroamericano.

La selección chilena venció por 40-22 a Uruguay este lunes en su estreno en el Campeonato Sur y Centroamericano de Balonmano que se celebra en Asunción, que otorga cuatro cupos al Mundial de Alemania 2027.

El equipo dirigido por Aitor Etxaburu batalló con la resistencia de los charrúas en la primera parte (22-15), pero en la segunda parte, los chilenos demostraron su jerarquía y marcaron diferencias para quedarse con la victoria.

Con la victoria, Chile quedó en el segundo lugar del Clasificatorio, por debajo de Argentina, que logró mayor diferencia de goles en el triunfo sobre Perú (49-17) en esta misma jornada.

El próximo partido de la selección nacional será ante Perú, este martes a las 18:00 horas (21:00 GMT), en el SND Arena de Asunción.

