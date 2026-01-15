¿Más completo que Gerrard, Xavi o Iniesta? Vidal se comparó con históricos volantes

El futbolista nacional Arturo Vidal llamó la atención en redes al participar de una dinámica que lo comparó con otros volantes reconocidos a nivel mundial.

La idea era hablar cuando en pantalla apareciera un jugador más completo que él. El hombre de Colo Colo dejó pasar varios nombres, incluyendo un visible desapruebo a Rodrigo de Paul.

Vidal se puso por encima de nombres como Frank Lampard, Steven Gerrard, Xavi Hernández o Andrés Iniesta: "Ninguno (es más completo que yo), esa es la misma en todos lados", dijo cuando ya terminó el juego.