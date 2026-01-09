Confirman causa de muerte de Andrés Caniulef

Un paro cardiorrespiratorio terminó con la vida del reconocido periodista de espectáculos Andrés Caniulef, a los 48 años de edad, según confirmó Carabineros.

El deceso se produjo durante la noche de este viernes al interior de un departamento en el centro de Santiago, lugar donde se encontraba de visita.

Pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia, las maniobras de reanimación no dieron resultados positivos, confirmándose su fallecimiento en el mismo sitio del suceso.

La emergencia comenzó cerca de las 22:30 horas, cuando el profesional comenzó a manifestar problemas de salud.

"Por versión de la persona que lo acompañaba en ese momento, esta persona (Caniulef) indicó sentirse mal de salud, desvaneciéndose al interior del departamento, iniciando un paro cardiorrespiratorio", dijo el capitán Manuel Salazar, oficial de ronda de la Prefectura Central, en una rueda de prensa.

Tras el desvanecimiento, se solicitó la presencia inmediata del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU). Al llegar al domicilio, el personal médico inició los protocolos correspondientes para intentar salvar al comunicador.

"En el lugar se constituyó personal de SAMU, quienes realizaron maniobras de RCP, no logrando resultados positivos, falleciendo la persona al interior del departamento", señaló Salazar.

Por orden del Ministerio Público, la investigación ha quedado en manos de la Policía de Investigaciones (PDI) para descartar la intervención de terceros.

"Se tomó contacto con la Fiscalía Local Centro Norte, cuyo fiscal de turno instruye la concurrencia de la Brigada de Homicidios al lugar a realizar diligencias investigativas tendientes a establecer la causa del fallecimiento", indicó la autoridad policial.

Asimismo, se informó que la persona que acompañaba a Caniulef prestó declaración ante la justicia en calidad de testigo.

Familia agradece cariño y pide respeto a la privacidad

Marisa Caniulef, hermana mayor de Andrés, fue la encargada de entregar la primera declaración oficial de la familia tras confirmarse el fallecimiento del comunicador producto de un paro cardiorrespiratorio.

En medio de un profundo pesar, la mujer describió a su hermano como una persona "muy honorable, muy carismática y muy apreciada por todos", destacando el estrecho vínculo que mantenía con sus colegas y el público.

"Agradecemos mucho la compañía y el cariño", expresó, confirmando que el diagnóstico fatal fue entregado por los agentes de salud tras el desvanecimiento del periodista durante la noche de este viernes.

Ante la conmoción generada por la noticia, la familia hizo un llamado explícito a los medios de comunicación y a la opinión pública para mantener el respeto durante las próximas horas.

Marisa Caniulef señaló que, por el momento, no cuentan con antecedentes adicionales sobre las causas exactas del deceso y que aún no se ha definido la información relativa al velorio y funerales del profesional.

"Esperamos que nos respeten. Con el tiempo estaremos informando como corresponde", concluyó, agradeciendo las muestras de afecto recibidas tras la partida del periodista.