Tópicos: Deportes | Fútbol | Audax Italiano

Debutará en el fútbol chileno: Audax Italiano anunció el fichaje de Favian Loyola

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

El mediocampista chileno-estadounidense llegó procedente de Orlando City de la MLS.

Audax Italiano hizo oficial la llegada del volante chileno-estadounidense Favian Loyola, sellando su cuarta incorporación para competir en la Liga de Primera, Copa Chile, Copa de la Liga y fase previa de Copa Sudamericana.

El jugador de 21 años llegó al cuadro audino procedente de Orlando City de la MLS. El zurdo tuvo pasos por las selecciones juveniles de Estados Unidos y Chile, pero decidió finalmente representar a "La Roja", teniendo experiencia en el equipo Sub 20.

"¡Juventud y magia para el mediocampo del Tano!", comunicó el club en redes sociales.

Con esto, Loyola tendrá su primera experiencia en el fútbol chileno y se sumó a Diego Coehlo, Marcelo Ortiz y Rodrigo Cabral como los nuevos refuerzos del elenco de La Florida.

