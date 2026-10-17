Otra vez fuera: Marcelino Núñez no fue citado en Ipswich para la visita a Manchester City

El volante nacional Marcelino Núñez nuevamente quedó fuera de la convocatoria de Ipswich Town previo al duelo como vista ante Manchester City por la séptima fecha de la Premier League.

El entrenador Gary O'Neil decidió prescindir del mediocampista chileno tanto de la formación titular como del banco de suplentes ante el puntero del certamen inglés, apostando por otras variantes como Exequiel Palacios o Florentino Luís.

La ausencia del formado en Universidad Católica se produce semanas después de su salida anticipada de la concentración de la Roja, situación que también lo marginó de la remontada 2-1 sobre Fulham el pasado 10 de octubre.

En lo que va de temporada, el futbolista de 26 años registra escasa continuidad con apenas dos duelos disputados en Premier League y dos en la EFL Cup, donde anotó sus únicos dos tantos de la temporada.