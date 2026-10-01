Casi terminó a los golpes: El motivo de la salida de Marcelino Núñez de la concentración de La Roja

Marcelino Núñez, volante de Ipswich Town, abandonó este miércoles la concentración de la selección chilena tras tener un fuerte conflicto con el plantel de La Roja, un día después de la derrota con Estados Unidos en la gira norteamericana.

Según información de Cooperativa Deportes, Núñez se molestó con la mayoría del plantel y casi terminó a los golpes con Lucas Cepeda, lo que provocó su salida anticipada de la concentración.

La versión oficial de La Roja, al anunciar la salida de Núñez de la convocatoria, fue solo por "motivos personales".

En la gira por Norteamérica, Marcelino Núñez sólo vio acción en el primer amistoso, la derrota por 1-0 ante Canadá, jugando 52 minutos.

En la caída ante Estados Unidos por 4-2, Núñez estuvo en la banca y no sumó minutos en el equipo dirigido por Nico Córdova.

Núñez es el segundo jugador liberado de la convocatoria, ya que también dejó la concentración Benjamín Kuscevic, por lesión, el pasado sábado 26 de septiembre.

La Roja completará la gira por Norteamérica el martes 6 de octubre ante la selección de México en Los Angeles, a las 23:30 horas (02:30 GMT) y lo podrás seguir en nuestras plataformas.