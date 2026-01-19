Copa del Rey: Betis enfrentará a Atlético y Albacete a FC Barcelona tras eliminar a Real Madrid

La suerte está echada para la fase de los ocho mejores en la Copa del Rey. El sorteo celebrado este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas definió emparejamientos de alto voltaje, destacando el duelo entre Betis de Manuel Pellegrini y Atlético de Madrid, además de la visita de FC Barcelona a Albacete, equipo que viene de dar el golpe de la temporada.

En el Estadio La Cartuja, Betis ejercerá de anfitrión ante Atlético de Madrid. El cuadro verdiblanco dirigido por el chileno superó en las fases previas a Atlético Palma del Río, Torrent, Real Murcia y Elche. Por su parte, el conjunto madrileño llegó a esta instancia tras eliminar a Atlético Baleares y Deportivo.

Ambos clubes tienen historia en esta competición. Betis ostenta tres títulos, el último conseguido en 2022, mientras que Atlético de Madrid luce diez trofeos en sus vitrinas. Esta llave tiene un antecedente significativo en la temporada 2012-2013, cuando el equipo de Diego Simeone se llevó la clasificación.

Por otro lado, Albacete, único equipo de Segunda División en el sorteo, afrontará los cuartos de final con el sueño de repetir la gesta de la eliminatoria anterior, donde venció 3-2 a Real Madrid. Ahora, el desafío será mayor al recibir a Barcelona en el Estadio "Carlos Belmonte".

Para Barcelona, este será el tercer rival de la Copa esta temporada y el tercero de categoría inferior, tras jugar con Guadalajara y Racing de Santander. Los catalanes no visitan el "Carlos Belmonte" desde el 11 de diciembre de 2004, jornada en la que ganaron por Liga con goles de Andrés Iniesta y Xavi Hernández.

El sorteo también deparó un vibrante derbi vasco. Alavés, que mantuvo su arco en cero en las cuatro eliminatorias anteriores, recibirá en Mendizorroza a Real Sociedad. Será la cuarta vez que se enfrenten en Copa del Rey, con un historial que favorece a los de Vitoria con dos pases de ronda contra uno de los de San Sebastián.

Finalmente, otro duelo de históricos se vivirá en Mestalla. Valencia, ganador de ocho títulos, chocará ante Athletic Club de Bilbao, segundo máximo ganador de la competición con 24 coronas. La última vez que se vieron las caras fue hace tres temporadas, también en cuartos, con victoria para el elenco "Che" por 3-1.

Las eliminatorias se disputarán a partido único y se programaron para los días 3, 4 y 5 de febrero.