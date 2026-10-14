Con Pulgar titular: Flamengo iguala con Estudiantes en semifinales de la Libertadores

La Copa Libertadores entra esta semana en fase decisiva, con la disputa de la ida de las semifinales.

Sigue en vivo los resultados junto a Cooperativa.cl:

Miércoles 14 de octubre

Fluminense (BRA) 1-2 Palmeiras (BRA). Finalizado. Estadio Maracaná.

0-1: 45' José Manuel López (PAL); 0-2: 85' Marlon Freitas (PAL); 1-2: 90+3' Wesley Nata (FLU)

Jueves 15 de octubre

Estudiantes de La Plata (ARG) 0-0 Flamengo (BRA). Segundo tiempo. Estadio "Jorge Luis Hirschi".