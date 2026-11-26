Las primeras imágenes detalladas del asteroide Dimorphos, captadas por la misión Hera de la Agencia Espacial Europea (ESA), confirmaron el éxito del impacto deliberado de la nave DART de la NASA en 2022, pero también revelaron cambios inesperados.

Los científicos detectaron un enorme cráter, una rotación caótica y cientos de rocas desconocidas alrededor de Dimorphos y su asteroide principal, Didymos.

"Pensábamos que sería un cráter de 10 metros de diámetro cuando empezamos la aventura", señaló a EFE Ian Carnelli, director de la misión Hera, quien explicó que su tamaño actual equivale al de un estadio deportivo.

Otra sorpresa fue el cambio en la rotación de Dimorphos, de 151 metros de diámetro: "El impacto de DART ha cambiado la rotación en algo completamente caótico. Es ahora el objeto que está rotando más caótico en el sistema solar", afirmó Michael Kueppers, científico de la misión.

La sonda Hera llegó a principios de mes al sistema binario Didymos, tras un viaje de dos años, y actualmente estudia ambos cuerpos desde una distancia de entre 25 y 30 kilómetros.

Los investigadores también analizan cientos de rocas de pocos metros que orbitan en el entorno, cuyo origen aún se desconoce y que representan un riesgo adicional para la navegación espacial.

Estos hallazgos permitirán comprender mejor las consecuencias de una intervención destinada a probar tecnologías de defensa planetaria.

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