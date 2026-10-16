¿Cuándo y dónde ver el debut de Universidad de Chile en la Copa Libertadores Femenina?

Universidad de Chile afina los últimos detalles para su esperado estreno en la Copa Libertadores Femenina 2026, certamen donde se verá las caras ante Nacional de Uruguay, buscando sumar sus primeros tres puntos y encaminar su paso a la siguiente ronda.

El duelo se jugará este viernes desde las 21:00 horas en el Estadio Banco Guayaquil, de Quito y será transmitido por Chilevisión y a través de la aplicación Pluto TV.

Para quienes prefieran seguir las acciones por streaming de manera online, el compromiso estará disponible gratuitamente mediante Chilevisión.cl y la aplicación MiCHV.

Las "Leonas" quedaron emparejadas en el Grupo D, zona de alta exigencia que completan Libertad de Paraguay y Deportivo Cali de Colombia.