Libertadores: Flamengo de Pulgar igualó con Estudiantes y definirá la semifinal en Brasil

Flamengo, con el chileno Erick Pulgar jugando todo el partido, cosechó un empate sin goles ante Estudiantes de La Plata en Argentina, y definirá en casa, en el Estadio Maracaná la próxima semana, el pasaje a la final de la Copa Libertadores.

El Mengao, por su condición de líder del Brasileirao, afrontó este duelo de ida en las semifinales como favorito, pero se encontró con la resistencia del "Pincha", que se fortaleció con la localía y jugó de igual a igual contra el gigante carioca.

Pulgar, por su lado, tuvo un rendimiento regular, en un partido en donde las figuras fueron sus compañeros en la defensa y el arquero Agustín Rossi, quien tuvo varias atajadas claves para mantener el pórtico en cero.

La revancha entre Flamengo y Estudiantes se disputará la próxima semana en Maracaná, Río de Janeiro, el jueves 22 de octubre a las 21:30 horas (00:30 GMT).

El ganador pasará a la final y enfrentará al vencedor del cruce que disputarán un día antes, en Sao Paulo, Palmeiras y Fluminense.

La final de la Copa Libertadores, en tanto, será el sábado 28 de noviembre, en el Estadio Centenario de Montevideo.