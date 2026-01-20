Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Huachipato

Jaime García fue autocrítico tras eliminación de Huachipato ante la UC en la Supercopa

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

“Ese tipo de goles tenemos que erradicarlo”, precisó el estratega

Jaime García, técnico de Huachipato, no quedó para nada satisfecho por la forma en que su equipo quedó eliminado ante Universidad Católica en las semifinales de la Supercopa, lamentando el 2-4 en contra recibido en el Estadio Sausalito.

"Hicimos un buen partido. Los dos equipos anotamos, pero después la jerarquía y hubo duelos que no podemos perder... Dos goles que tu no piensas que nos pueden hacer", comenzó mencionando.

Posteriormente, el estratega nacional lanzó su crítica a la remontada que sufrieron sus pupilos: "En tres balones detenidos no nos pueden hacer tres goles".

"Estuvimos a la altura, un buen juego, despliegue físico, mano a mano y siempre fuimos hacia arriba con gente en ofensiva. Entonces molesta que hagan ese tipo de goles, que de una vez por todas tenemos que erradicarlo", cerró García.

