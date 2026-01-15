El sorteo de la Liga de Naciones 2026-2027 se realizará el 12 de febrero en el Congreso de la UEFA

El sorteo de la fase liga de la Liga de Naciones 2026-2027 se realizará en el 50 Congreso Ordinario de la UEFA el jueves 12 de febrero en Bruselas.

La próxima Liga de Naciones celebrará su quinta edición, tras su creación en la temporada 2018 y 2019, que tuvo a Portugal de Cristiano Ronaldo como campeón.

En las ediciones pasadas, las selecciones que levantaron el trofeo fueron Francia (2020-2021), España (2022-2023) y Portugal (2024-2025).

La agenda del Congreso también incluye la presentación del informe económico de la temporada 2024-2025, que destaca el éxito del nuevo formato de las competiciones de clubes, que ha mejorado el atractivo deportivo y ha impulsado el crecimiento financiero.