Senegal se quejó por falta de seguridad y deficiencias en la organización de la Copa de Africa

La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) manifestó sus quejas por las deficiencias organizativas y logísticas de la organización de la Copa África que se disputa en Marruecos, cuya final se jugará este domingo ambos países.

El ente emitió un comunicado este sábado en el que emplazan a la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y al Comité Organizador del campeonato a "tomar todas las medidas correctivas inmediatas para garantizar el respeto de los principios de juego limpio, igualdad de trato y seguridad".

Una de las quejas se refiere a "la ausencia manifiesta de medidas de seguridad adecuadas" en la llegada de la delegación senegalesa a Rabat, donde la aglomeración de aficionados marroquíes puso en riesgo la integridad física de sus jugadores y el personal técnico, según la federación.

En cuanto al alojamiento, la entidad subrayó que tuvo que elevar una petición para que su selección se hospedara en un hotel de cinco estrellas. Así mismo, vio como "preocupante" la escasa asignación de 3.800 para sus hinchas y la ausencia de asientos VIP.