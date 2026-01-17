Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago30.7°
Humedad20%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Senegal se quejó por falta de seguridad y deficiencias en la organización de la Copa de Africa

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El comunicado emplazó a la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y al Comité Organizador.

Senegal se quejó por falta de seguridad y deficiencias en la organización de la Copa de Africa
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) manifestó sus quejas por las deficiencias organizativas y logísticas de la organización de la Copa África que se disputa en Marruecos, cuya final se jugará este domingo ambos países.

El ente emitió un comunicado este sábado en el que emplazan a la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y al Comité Organizador del campeonato a "tomar todas las medidas correctivas inmediatas para garantizar el respeto de los principios de juego limpio, igualdad de trato y seguridad".

Una de las quejas se refiere a "la ausencia manifiesta de medidas de seguridad adecuadas" en la llegada de la delegación senegalesa a Rabat, donde la aglomeración de aficionados marroquíes puso en riesgo la integridad física de sus jugadores y el personal técnico, según la federación.

En cuanto al alojamiento, la entidad subrayó que tuvo que elevar una petición para que su selección se hospedara en un hotel de cinco estrellas. Así mismo, vio como "preocupante" la escasa asignación de 3.800 para sus hinchas y la ausencia de asientos VIP.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada