Jorge Sampaoli e interés de Atlético Mineiro por Assadi: Lo monitoreamos y elegimos

El director técnico de Atlético Mineiro, Jorge Sampaoli, insistió en conferencia de prensa su deseo de poder sumar al delantero de Universidad de Chile Lucas Assadi.

El extécnico de los azules y la selección chilena renoció que siguen de cerca al atacante nacional. "Lucas es un jugador que nosotros monitoreamos y elegimos. El club está intentando, viendo la manera de si puede traerlo o no. El mercado está abierto" comentó el estratega.

A pesar de las pretensiones del entrenador argentino, en los últimos días el gerente deportivo del elenco "laico", Manuel Mayo, aseguró que no recibieron ninguna oferta dentro del valor establecido para el futbolista, cuyo pase fue tasado en cinco millones de dólares.

El club brasileño está en conflicto con Palestino por el no pago del pase del defensor chileno Iván Román.