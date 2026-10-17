Con solitario gol de penal por parte de Gonzalo Bustos, San Luis de Quillota logró un agónico 0-1 en su visita a Magallanes durante la antepenúltima fecha de la Liga de Ascenso. Esto, le sirvió al equipo de Humberto Suazo para escalar a 53 puntos y quedar a cinco de Cobreloa en la recta final.

LEER ARTICULO COMPLETO