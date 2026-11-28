El Campeonato Chileno oficializó la programación de las semifinales de la Liguilla de Ascenso a Primera División, instancia que tiene en carrera a Deportes Recoleta, San Luis de Quillota, San Marcos de Arica y Deportes Antofagasta.

Los encuentros de ida se disputarán el miércoles 2 de diciembre, jornada en que Recoleta recibirá a los "canarios" en La Pintana, mientras que los ariqueños serán anfitriones de los "pumas" en el Estadio "Carlos Dittborn".

Las revanchas quedaron agendadas para el domingo 6 de diciembre, con ambos compromisos en simultáneo, para definir a los dos equipos que disputarán la final por un cupo en la máxima categoría del fútbol chileno.

Programación de las semifinales

Idas - Miércoles 2 de diciembre

Deportes Recoleta vs. San Luis, 19:00 horas. Estadio Municipal de La Pintana.

19:00 horas. Estadio Municipal de La Pintana. San Marcos de Arica vs. Deportes Antofagasta, 21:30 horas. Estadio "Carlos Dittborn".

Vueltas - Domingo 6 de diciembre