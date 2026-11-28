La programación de semifinales en la Liguilla de Ascenso
Los cuatro equipos en carrera disputarán los encuentros de ida y vuelta durante la próxima semana.
Los cuatro equipos en carrera disputarán los encuentros de ida y vuelta durante la próxima semana.
El Campeonato Chileno oficializó la programación de las semifinales de la Liguilla de Ascenso a Primera División, instancia que tiene en carrera a Deportes Recoleta, San Luis de Quillota, San Marcos de Arica y Deportes Antofagasta.
Los encuentros de ida se disputarán el miércoles 2 de diciembre, jornada en que Recoleta recibirá a los "canarios" en La Pintana, mientras que los ariqueños serán anfitriones de los "pumas" en el Estadio "Carlos Dittborn".
Las revanchas quedaron agendadas para el domingo 6 de diciembre, con ambos compromisos en simultáneo, para definir a los dos equipos que disputarán la final por un cupo en la máxima categoría del fútbol chileno.
Programación de las semifinales
Idas - Miércoles 2 de diciembre
Vueltas - Domingo 6 de diciembre