San Luis venció a Magallanes sobre el final y se acercó al título del Ascenso

San Luis de Quillota dio el batacazo en la recta final de la Liga de Ascenso y consiguió un tardío 0-1 sobre Magallanes en el Municipal de San Bernardo para afirmarse en la cima de la tabla a falta de dos jornadas.

En una emotiva jornada marca por el homenaje al sensible fallecimiento de Diego Astudillo y Javiera Aguilar, los pupilos de Humberto Suazo asumieron el protagonismo tras la expulsión de Matías Osorio por una infracción sobre Fabián Pastenes advertida por el VAR (23').

Pese a la inferioridad numérica, la "Academia" sostuvo el orden con notables intervenciones de Juan Pablo Zozaya e incluso inquietó en ofensiva con un cabezazo de Matías Fredes que dio en el vertical.

Pero la paridad se quebró en el cierre cuando el juez Juan Lara cobró penal por una mano de Matías Cofré revisada en el mismo VAR, permitiendo la definición de Gonzalo Bustos desde los doce pasos (90+2') antes de la expulsión de Fredes en el local (90+6').

Con esta victoria, la escuadra "canaria" sumó 53 unidades en el primer lugar, sacándole cinco de ventaja a Cobreloa, escolta con 48 que juega hoy ante los recoletanos a las 15:00 (18:00 GMT), mismo rival de San Luis el 24 de octubre.

Magallanes, en tanto, quedó cuarto con 46 puntos y sin opciones de ascenso directo antes de visitar a Deportes Iquique el 23 de octubre a las 20:00 (23:00 GMT).