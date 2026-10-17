San Luis rindió homenaje a sus hinchas fallecidos en la previa del duelo ante Magallanes

San Luis de Quillota rindió homenaje este sábado a los hinchas Diego Astudillo y Javiera Aguilar durante la antesala de su compromiso frente a Magallanes por la fecha 28 de la Liga de Ascenso.

El plantel adiestrado por Humberto Suazo ingresó al campo de juego portando un lienzo conmemorativo y lució una franja negra de luto en la camiseta, acto acompañado por un minuto de silencio ejecutado antes del pitazo inicial.

Ambos seguidores perdieron la vida el pasado lunes 12 de octubre en un accidente de tránsito registrado mientras viajaban al sur del país para presenciar el compromiso del cuadro "canario" frente a Deportes Puerto Montt en el Estadio Chinquihue.