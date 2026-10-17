Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago22.0°
Humedad49%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | San Luis

San Luis rindió homenaje a sus hinchas fallecidos en la previa del duelo ante Magallanes

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El plantel "canario" vistió un distintivo e ingresó con una pancarta en memoria de Diego Astudillo y Javiera Aguilar.

San Luis rindió homenaje a sus hinchas fallecidos en la previa del duelo ante Magallanes
 @sanluisdequillota
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

San Luis de Quillota rindió homenaje este sábado a los hinchas Diego Astudillo y Javiera Aguilar durante la antesala de su compromiso frente a Magallanes por la fecha 28 de la Liga de Ascenso.

El plantel adiestrado por Humberto Suazo ingresó al campo de juego portando un lienzo conmemorativo y lució una franja negra de luto en la camiseta, acto acompañado por un minuto de silencio ejecutado antes del pitazo inicial.

Ambos seguidores perdieron la vida el pasado lunes 12 de octubre en un accidente de tránsito registrado mientras viajaban al sur del país para presenciar el compromiso del cuadro "canario" frente a Deportes Puerto Montt en el Estadio Chinquihue.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada