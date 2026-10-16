Wanderers complicó a Rangers con goleada y dijo presente en la lucha por el Ascenso

Santiago Wanderers volvió al triunfo en la Liga de Ascenso después de cuatro derrotas consecutivas y goleó por 4-1 a Rangers de Talca en el Estadio "Elías Figueroa Brander", por la fecha 28 del campeonato.

El conjunto dirigido por Francisco Palladino comenzó a construir su victoria durante el primer tiempo, con un penal convertido por Leandro Navarro (27') y una anotación de Ignacio Flores (36'), que permitió a los porteños marcharse al descanso con una ventaja de dos goles.

En el complemento, los talquinos esbozaron una reacción al quedar 2-1 con gol de Ignacio Mesías a los 57', pero Wanderers replicó muy rápido con otra cifra de Flores. En tanto, un autogol de Junior Arias selló la goleada porteña a los 79'.

El resultado permitió a los "caturros" reencontrarse con la victoria después de la derrota sufrida frente a Curicó Unido en la jornada anterior.

Con los tres puntos, Santiago Wanderers llegó a 47 unidades y escaló provisionalmente al tercer lugar, por detrás de San Luis (50) y Cobreloa (48), que aún deben disputar sus encuentros de la fecha ante Magallanes y Recoleta, respectivamente.

En tanto, Rangers permaneció último con 21 puntos, a uno de Unión San Felipe y Deportes Santa Cruz, ambos con 22 y con opción de escaparse si ganan sus encuentros este fin de semana.

En la próxima fecha, Wanderers visitará a Unión Española el sábado 24 de octubre, mientras Rangers recibirá ese mismo día a Cobreloa, en otro encuentro fundamental para sus aspiraciones de mantener la categoría.