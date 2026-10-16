Wanderers complicó a Rangers con goleada y dijo presente en la lucha por el Ascenso
El elenco talquino se mantiene en el fondo de la liga de Primera B.
El elenco talquino se mantiene en el fondo de la liga de Primera B.
Santiago Wanderers volvió al triunfo en la Liga de Ascenso después de cuatro derrotas consecutivas y goleó por 4-1 a Rangers de Talca en el Estadio "Elías Figueroa Brander", por la fecha 28 del campeonato.
El conjunto dirigido por Francisco Palladino comenzó a construir su victoria durante el primer tiempo, con un penal convertido por Leandro Navarro (27') y una anotación de Ignacio Flores (36'), que permitió a los porteños marcharse al descanso con una ventaja de dos goles.
En el complemento, los talquinos esbozaron una reacción al quedar 2-1 con gol de Ignacio Mesías a los 57', pero Wanderers replicó muy rápido con otra cifra de Flores. En tanto, un autogol de Junior Arias selló la goleada porteña a los 79'.
El resultado permitió a los "caturros" reencontrarse con la victoria después de la derrota sufrida frente a Curicó Unido en la jornada anterior.
Con los tres puntos, Santiago Wanderers llegó a 47 unidades y escaló provisionalmente al tercer lugar, por detrás de San Luis (50) y Cobreloa (48), que aún deben disputar sus encuentros de la fecha ante Magallanes y Recoleta, respectivamente.
En tanto, Rangers permaneció último con 21 puntos, a uno de Unión San Felipe y Deportes Santa Cruz, ambos con 22 y con opción de escaparse si ganan sus encuentros este fin de semana.
En la próxima fecha, Wanderers visitará a Unión Española el sábado 24 de octubre, mientras Rangers recibirá ese mismo día a Cobreloa, en otro encuentro fundamental para sus aspiraciones de mantener la categoría.