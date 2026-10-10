Santiago Wanderers sigue estancado en su lucha por el Ascenso tras nueva caída ante Curicó Unido

Santiago Wanderers estiró su mala racha y sigue estancado en su lucha por el Ascenso, tras sufrir una remontada por 1-2 ante Curicó Unido en el Estadio "Elías Figueroa" de Valparaíso, en el marco de la fecha 27.

El cuadro caturro estuvo gran parte del partido en ventaja, gracias al gol de Pedro Navarro en la primera fracción (18'), pero sufrió con la reacción de los torteros en el complemento.

Enzo Ormeño se encargó de firmar el empate parcial (72'), y 10 minutos más tarde, Nicolás Fernández decretó el 1-2, desatando la amargura de los locales en Valparaíso.

Con el resultado, Santiago Wanderers sumó cuatro derrotas consecutivas y sigue con 44 puntos, a tres del líder Cobreloa, que jugará este domingo ante Copiapó.

Curicó, por su lado, está con 27 unidades en el decimotercer lugar, sin chance matemática de meterse en zona de liguilla.

En la próxima fecha, Curicó enfrentará a Deportes Iquique y Santiago Wanderers tendrá un duelo crucial ante Rangers de Talca.