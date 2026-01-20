Barcelona visita a Slavia Praga para mantener el sueño del pase directo a octavos en la Champions

FC Barcelona visita este miércoles a Slavia Praga, a partir de las 17:00 horas (20:00 GMT) en el Estadio "Eden Arena", en un partido válido por la séptima fecha de la fase de liga de la Champions League, con el objetivo de mantenerse con vida en la pelea por el pase directo a octavos.

El equipo dirigido por Hansi Flick tiene 10 puntos y marcha decimoquinto, aunque una victoria puede encender la ilusión de meterse entre los ocho primeros lugares, considerando que la próxima semana la fase de liga se cerrará ante Copenhague en Camp Nou.

Slavia Praga y Copenhague, en la teoría, están varios peldaños por debajo del nivel del equipo azulgrana, y aunque Barcelona pueda sumar seis puntos en las últimas dos jornadas, deberá esperar los resultados de sus rivales directos para obtener la clasificación directa para octavos.

Además de ganar, al conjunto "culé" también le interesa hacerlo con una amplia diferencia de goles para tener más opciones en el caso de empatar en puntos con otros equipos en la numerosa pugna por acabar entre los ocho primeros. Actualmente, cuenta con una diferencia positiva de 3 tantos.

La oncena titular de Barcelona será con Joan García; Kounde, Araujo, Eric García, Balde; De Jong, Pedri; Roony, Fermín, Raphinha; y Lewandowski.

Por su parte, Slavia Praga suma tres empates en seis jornadas, y no ha ganado en esta edición. Empató con Bodo/Glimt (2-2), Atalanta (0-0) y Athletic Club (0-0). Perdió con Tottenham (3-0), Inter (3-0) y Arsenal (0-3). No anotó goles en las cinco últimas jornadas disputadas.

El líder de la liga checa, siete puntos por encima de Sparta Praga después de 19 jornadas sin ninguna derrota, no compite desde el pasado 13 de diciembre y está en proceso de preparación para la reanudación de la competición en su país a finales de enero. En cinco semanas, solo ha jugado tres amistosos: un empate, una victoria y una derrota.

Su alineación será con Stanek; Holes, Zima, Chaloupek, Boril; Moses, Sadílek; Doudera, Provod, Kusej; Chorý.

El duelo será arbitrado por el inglés Chris Kavanagh.

El partido podrás seguirlo en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.