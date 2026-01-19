Real Madrid quiere afirmarse ante Mónaco en Champions y acercarse a los octavos de final

Real Madrid recibe este martes a AS Mónaco, desde las 17:00 horas (20:00 GMT) en el Estadio "Santiago Bernabéu", en la séptima fecha de la fase de liga de la Champions League, con la misión de disipar dudas y mantenerse en zona de clasificación directa a octavos.

El conjunto blanco quiere mostrar una buena imagen en casa en el torneo continental. El sufrido triunfo ante Levante el sábado pasado fue un bálsamo, pero aún así falta afirmar la confianza, tras los golpes de las últimas semanas: La derrota en la Supercopa española ante Barcelona, el despido de Xabi Alonso y la eliminación en Copa del Rey, en el estreno de Alvaro Arbeloa, ante Albacete.

La victoria es obligatoria porque el equipo marcha séptimo en la tabla y los tres puntos dejarán a los merengues en buen pie para afrontar el cierre de la fase de liga ante Benfica, el equipo de José Mourinho, en Portugal.

El objetivo es evitar a toda costa los dos partidos de repechaje. El año pasado fueron una experiencia negativa, ya que el equipo quedó eliminado ante Manchester City.

La oncena que usará Arbeloa será con Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Güler, Bellingham; Mastantuono, Vinícius y Mbappé.

Mónaco, por su parte, está en zona de repechaje y con un rendimiento irregular. Su joven entrenador, el belga Sébastien Pocognoli, de 38 años, no ha podido enderezar el rumbo tras la salida del austriaco Adi Hutter en octubre pasado, pero llega con un buen antecedente: Está invicto en la Champions desde su llegada.

La visita al Bernabéu es un gran reto en su carrera y espera dar el golpe para soñar con la posibilidad de desordenar la ajustada table y pelear por la clasificación directa en la última jornada.

La formación del cuadro del Principado será con Kohn; Ouattara, Kehrer, Dier, Henrique; Teze, Coulibaly, Golovin; Akliouche, Balogun y Biereth.

El duelo será arbitrado por el noruego Espen Eskas.

Todos los detalles los podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.