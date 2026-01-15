Deportes La Serena presentó al arquero Federico Lanzillota como nuevo refuerzo

- Revisa las movida del fútbol chileno en el Especial de Fichajes de Cooperativa.cl.

Deportes La Serena anunció la llegada del arquero argentino Federico Lanzillota, y sumó así su séptima incorporación para competir en Primera División, Copa Chile y Copa de la Liga.

El jugador de 32 años arribó al cuadro granate como agente libre tras su paso por Argentinos Juniors. También vistió las camisetas de Palestino, Nueva Chicago, Aucas y Bolívar.

"Experiencia, competencia internacional y recorrido sudamericano", comunicó el club en redes sociales.

Con esto, Lanzillota se sumó a Gonzalo Escalante, Joaquín Gutiérrez, Alexander Oroz, Yahir Salazar, Matías Marín y Milovan Velásquez como los nuevos refuerzos del equipo papayero.