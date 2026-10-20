Escándalo por gol anulado a Betis: Arbitro acudió al VAR tras pedido de Barcelona

Ricardo de Burgos Bengoetxea, árbitro del partido entre Real Betis y FC Barcelona, quedó en el centro de una nueva polémica en el fútbol español luego de que se difundiera un registro de audio en el que solicitó revisar una posible mano tras los reclamos de los jugadores catalanes.

La controversia surgió a raíz de las imágenes captadas por la cámara del árbitro durante el encuentro del sábado pasado, que terminó con una victoria azulgrana por 5-2 sobre el equipo dirigido por Manuel Pellegrini, en la novena fecha de La Liga.

La acción ocurrió a los 43 minutos, cuando Giovani Lo Celso convirtió un espectacular gol que significaba el empate 2-2. Sin embargo, los futbolistas de Barcelona, encabezados por Pedri, reclamaron una supuesta mano de Juan Camilo "Cucho" Hernández en el inicio de la jugada.

En primera instancia, De Burgos Bengoetxea consideró que el contacto no era sancionable y explicó a los jugadores que el movimiento del delantero era natural.

"Para mí es una mano que no es punible. Para mí la tiene en posición natural. Si es punible, me llamarán", señaló el juez mientras escuchaba las protestas de los futbolistas visitantes.

Sin embargo, instantes después se comunicó con Carlos del Cerro Grande, responsable del videoarbitraje, y realizó la petición que desató la controversia: "Cerro, chequéame la mano, que es lo que me piden".

Posteriormente, el VAR recomendó una revisión en el monitor, tras la cual De Burgos Bengoetxea modificó su apreciación inicial y anuló el gol de Lo Celso por la mano previa de Hernández.

Las imágenes, difundidas por Movistar Plus Deportes, provocaron críticas por la intervención de los jugadores en la conversación que antecedió a la revisión. El protocolo arbitral contempla que las jugadas de gol sean chequeadas automáticamente por el VAR, mientras que la decisión definitiva corresponde al árbitro principal.

El exárbitro español Eduardo Iturralde González reaccionó con ironía a la grabación y escribió en sus redes sociales: "Acabamos de descubrir el VAR a la carta. Chequeame esto que me piden".

La revelación se produjo después de que Pellegrini cuestionara duramente la actuación arbitral tras la derrota, especialmente por la anulación del tanto de Lo Celso y la expulsión de Facundo Bernal.

"Son incidencias que liquidan el espectáculo ante 70.000 personas", reclamó el entrenador chileno después del encuentro.

Este martes, el técnico volvió a referirse al arbitraje y aclaró que no cree que exista una intención de favorecer a determinados equipos, aunque sostuvo que es necesario mejorar la relación entre el árbitro y el VAR.

"El VAR nunca deja de ser una ayuda. Pero la autoridad es el árbitro y no el VAR, quizás lo que haya que mejorar sea esa relación entre el árbitro y el VAR", señaló Pellegrini.