Pellegrini reclamó por el arbitraje ante Barcelona: "Liquidan el espectáculo"

El chileno Manuel Pellegrini, DT de Real Betis, evidenció su "sensación de impotencia" tras la derrota de local contra Barcelona por 2-5, en un "resultado que no refleja el partido" y que se dio debido a "decisiones incomprensibles e inexplicables" del árbitro Ricardo de Burgos.

"Nos dejaron en inferioridad, anuló un gol de forma absurda porque la infracción sería a 30 metros de la jugada y no tiene ninguna incidencia en el gol. En el tercero, le ponen la bota a un jugador nuestro a la altura de la cabeza. La expulsión es una provocación de Lamine Yamal. Sacó amarilla a uno y echó al otro", resumió Pellegrini en la conferencia de prensa.

El Ingeniero señaló que "fue un partido con mucha incidencias y faltas", siendo comprensible que "el árbitro estuviera acelerado". Sin embargo, el técnico indicó que en la acción del 2-2 anulado a su equipo, "Cucho Hernandez va a parar con el pecho, el defensa de Barcelona le da y le pega en la mano. Es lo que provoca la infracción. Son incidencias que liquidan el espectáculo ante 70.000 personas".

El técnico bético también vio el vaso medio lleno en cuanto a la entrega y valoró haber "logrado jugarle de igual a igual a Barcelona once contra once" porque competir "contra mejor equipo del torneo no es fácil" y sólo pudo "desequilibrar el partido con un hombre más".