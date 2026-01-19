Gabriel Suazo volvió a las canchas en agónico empate de Sevilla ante Elche

El defensa chileno Gabriel Suazo volvió a las canchas este lunes en el agónico empate 2-2 que rescató Sevilla en su visita a Elche, en la fecha 20 de La Liga de España.

El seleccionado nacional no jugaba desde el pasado 20 de diciembre, cuando el equipo sevillano perdió con Real Madrid, debido a una lesión muscular.

Suazo arrancó como suplente y entró en el minuto 67, cuando los andaluces ya estaban abajo 2-0 en el marcador, por los goles de Aleix Febas (14') y Germán Valera (55').

Con el chileno en cancha, los dirigidos por Matías Almeyda pudieron remontar para salvar el punto. Akor Adams descontó (75'), tras un centro de Suazo, y firmó el empate al final, con un penal en el último suspiro (90+2').

En Sevilla no jugó Alexis Sánchez, quien quedó descartado para este compromiso por una contusión en la pelvis.

El resultado dejó a Sevilla con 21 puntos, con cuatro partidos consecutivos sin ganar, en el decimocuarto puesto; Elche, en cambio, está octavo, con 24 positivos.

En la próxima fecha, Elche visitará a Levante y Sevilla tendrá dura tarea ante Athletic de Bilbao.