Primera sala del Tribunal de Disciplina determinó descenso de Deportes Melipilla

La primera sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP sancionó a Deportes Melipilla, equipo que jugó en 2025 en la Segunda División, con la pérdida de la categoría y el club deberá volver al fútbol amateur, por incumplimiento en el pago de cotizaciones.

La sanción es por la denuncia que hizo la Unidad de Control Financiero contra el club, acusando que el club incumplió en noviembre con los plazos de los pagos de cotizaciones de octubre.

La medida fue tomada en forma unánime por el Tribunal de Disciplina de la ANFP que encabeza Ezequiel Segall y que constató que Melipilla, por cuarta vez en el año, se restó del pago de remuneraciones de su plantel además de cotizaciones y seguros de salud.

Tras este fallo, Deportes Melipilla tiene cinco días para apelar a la segunda sala del Tribunal.