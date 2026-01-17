O'Higgins reforzó su ofensiva y repatrió a Bastián Yáñez

O'Higgins de Rancagua anunció este sábado la contratación del delantero Bastián Yáñez, quien viene de jugar en la Liga Argentina con Godoy Cruz.

"El delantero chileno de 24 años firmó hoy su vínculo con O'Higgins y se transformó en el nuevo jugador de la Celeste ¡Vamos por una gran temporada juntos, Bastián!", anunció el elenco celeste a través de redes sociales.

¿Dónde jugó Bastián Yáñez?

Yáñez se formó en Unión Española y tras su estreno en 2018, emigró a inicios de 2025 al cuadro mendocino, donde careció de regularidad sumando 26 partidos en la última temporada.

En total, como profesional el puntero suma 166 partidos.

¿Quiénes son los refuerzos de O'Higgins?

Bastián Yáñez es la cuarta incorporación del elenco de Rancagua sumándose a los defensas Benjamín Rojas, Miguel Brizuela y Leandro Díaz.

Además, el cuadro celeste tiene nuevo técnico luego de la llegada de Lucas Bovaglio.