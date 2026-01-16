Visita de Real Madrid a Albacete dejó un impacto económico superior a los 2 millones de euros

La hazaña deportiva se transformó también en un éxito comercial. El duelo de octavos de final de la Copa del Rey, donde Albacete eliminó a Real Madrid, significó una inyección de moral y dinero, ya que generó un impacto de más de 2 millones de euros tanto en las arcas del club como en la capital albaceteña.

La venta de entradas representó para el club local alrededor de 1,5 millones de euros. A esta cifra se sumaron los ingresos generados de manera indirecta por los comercios de la ciudad, especialmente en el rubro de la restauración en las zonas aledañas al recinto, además de las ventas de merchandising de ambos equipos y bufandas conmemorativas del evento.

La euforia fue total. Los restaurantes y bares próximos al Estadio "Carlos Belmonte" duplicaron sus ingresos respecto a un día normal de partido. Tras el encuentro, se agotaron las bebidas, sobre todo las cervezas, en muchos de los establecimientos cercanos al campo manchego, impulsados también por las pernoctaciones de hinchas y directivos que viajaron desde Madrid y zonas cercanas.

David venció a Goliat en la cancha y en la gestión

El triunfo deportivo cobró mayor valor al revisar las diferencias económicas. Albacete, conjunto que milita en Segunda División de España, opera con un presupuesto estimado de 12 millones de euros, mientras que Real Madrid cuenta con una billetera cercana a los 1.248 millones de euros.

La brecha salarial también es abismal. El futbolista mejor pagado del cuadro merengue es el internacional francés Kylian Mbappé, con unos 31 millones de euros de salario. Esto dista mucho de la realidad de Albacete, donde los mejores pagados cobran cerca del medio millón de euros anuales, con un promedio de plantilla aún más bajo.

Este hito consolidó el buen momento financiero del club albaceteño, que ya venía de realizar operaciones exitosas en el mercado, como la venta del joven camerunés Cristian Kofane por más de 5 millones de euros al Bayer Leverkusen el pasado verano, y el reciente traspaso de Jon Morcillo al Almería por cerca de 400.000 euros.