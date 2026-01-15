IFAB analizará cambios en la "Ley Wenger" y el protocolo del VAR en el fútbol

La IFAB (International Football Association Board), organismo responsable de las reglas del juego, estudiará el próximo día 20 de enero introducir cambios en las normas, así como incluir posibles incidentes adicionales en el protocolo del VAR y actualizar las pruebas del fuera de juego.

La agenda de la reunión en Londres incluye revisar las los ensayos hechos en competiciones juveniles de la llamada "Ley Wenger", que consiste en que la situación antirreglamentaria se daría cuando "todo el cuerpo del atacante sobrepase por completo al último defensor, y no solo una parte".

Así mismo, el organismo ratificará los cambios introducidos en junio de 2025 en la Regla 14 relativa a los penales. La nueva redacción establece que, si el ejecutor golpea el balón de forma involuntaria con ambos pies o si el balón toca el pie o la pierna de apoyo justo después del golpe, el lanzamiento se repetirá si acaba en gol.

Además, la reunión abordará la ampliación de los supuestos revisables por el VAR y nuevas medidas para combatir la interrupción deliberada del juego y la pérdida de tiempo, como cuentas atrás, reversión de saques de banda y de meta, y límites temporales para las sustituciones.