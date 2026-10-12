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Tópicos: Deportes | Fútbol | San Luis

Dos hinchas de San Luis de Quillota fallecieron en un accidente de tránsito rumbo a Puerto Montt

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El club canario informó la lamentable noticia en sus redes.

Dos hinchas de San Luis de Quillota fallecieron en un accidente de tránsito rumbo a Puerto Montt
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San Luis de Quillota informó este lunes el fallecimiento de dos hinchas del club en un accidente de tránsito camino a Puerto Montt.

Los fallecidos son Diego Astudillo y Javiera Aguilar, y el club expresó sus condolencias, dedicando el triunfo que consiguió el equipo en esta jornada.

"El club se pone a disposición frente a cualquier ayuda que requieran los familiares en este acontecimiento", publicó San Luis en sus redes sociales.

El accidente ocurrió cuando viajaban rumbo al Estadio Chinquihue para ver el partido de San Luis ante los sureños, que terminó en triunfo para el cuadro canario, que además tomó el liderato en la Liga de Ascenso.

 

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