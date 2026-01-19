FIFA confirmó partidos de La Roja en Nueva Zelanda: ¿Cuándo se juegan?

La selección chilena fue confirmada este lunes para formar parte de un llamativo torneo amistoso durante la fecha FIFA de marzo, donde enfrentaría a dos cuadros mundialistas.

Así lo informó la propia ANFP, el cual indicó en su sitio web que la Roja participará en uno de los nueve grupos que conforman el FIFA Series, que también contará con otras tres zonas con equipos femeninos.

¿Qué partidos jugará Chile en marzo?

Los amistosos que le tocará disputar al combinado nacional son ante Cabo Verde el viernes 27 de marzo y luego ante Nueva Zelanda el lunes 30 de dicho mes.

Ambos duelos se jugarán en el Eden Park de Auckland con horario por definir.

El FIFA Series contará con 48 selecciones repartidas en doce grupos de cuatro equipos, que competirán durante el periodo internacional de marzo y abril.

Grupos de la FIFA Series

Australia (AFC)

Australia (anfitrión)

Camerún

RP China

Curasao

Azerbaiyán (UEFA)

Azerbaiyán (anfitrión)

Omán

Sierra Leona

Santa Lucía

Indonesia (AFC)

Bulgaria

Indonesia (anfitrión)

Islas Salomón

San Cristóbal y Nieves

Kazajistán (UEFA)

Comoras

Kazajistán (anfitrión)

Kuwait

Namibia

Nueva Zelanda (OFC)

Cabo Verde

Chile

Finlandia

Nueva Zelanda (anfitrión)

Puerto Rico (Concacaf)

Guam

Islas Vírgenes Estadounidenses

Puerto Rico (anfitrión)

Samoa Estadounidense

Ruanda (CAF): grupo A

Estonia

Granada

Kenia

Ruanda (anfitrión)

Ruanda (CAF): grupo B

Aruba

Liechtenstein

Macao

Tanzania

Uzbekistán (AFC)