Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

FIFA confirmó partidos de La Roja en Nueva Zelanda: ¿Cuándo se juegan?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El combinado nacional enfrentará a dos equipos que clasificaron al Mundial de 2026.

FIFA confirmó partidos de La Roja en Nueva Zelanda: ¿Cuándo se juegan?
La selección chilena fue confirmada este lunes para formar parte de un llamativo torneo amistoso durante la fecha FIFA de marzo, donde enfrentaría a dos cuadros mundialistas.

Así lo informó la propia ANFP, el cual indicó en su sitio web que la Roja participará en uno de los nueve grupos que conforman el FIFA Series, que también contará con otras tres zonas con equipos femeninos.

¿Qué partidos jugará Chile en marzo?

Los amistosos que le tocará disputar al combinado nacional son ante Cabo Verde el viernes 27 de marzo y luego ante Nueva Zelanda el lunes 30 de dicho mes.

Ambos duelos se jugarán en el Eden Park de Auckland con horario por definir.

El FIFA Series contará con 48 selecciones repartidas en doce grupos de cuatro equipos, que competirán durante el periodo internacional de marzo y abril.

Grupos de la FIFA Series

Australia (AFC)

  • Australia (anfitrión)
  • Camerún
  • RP China
  • Curasao

Azerbaiyán (UEFA)

  • Azerbaiyán (anfitrión)
  • Omán
  • Sierra Leona
  • Santa Lucía

Indonesia (AFC)

  • Bulgaria
  • Indonesia (anfitrión)
  • Islas Salomón
  • San Cristóbal y Nieves

Kazajistán (UEFA)

  • Comoras
  • Kazajistán (anfitrión)
  • Kuwait
  • Namibia

Nueva Zelanda (OFC)

  • Cabo Verde
  • Chile
  • Finlandia
  • Nueva Zelanda (anfitrión)

Puerto Rico (Concacaf)

  • Guam
  • Islas Vírgenes Estadounidenses
  • Puerto Rico (anfitrión)
  • Samoa Estadounidense

Ruanda (CAF): grupo A

  • Estonia
  • Granada
  • Kenia
  • Ruanda (anfitrión)

Ruanda (CAF): grupo B

  • Aruba
  • Liechtenstein
  • Macao
  • Tanzania

Uzbekistán (AFC)

  • Gabón
  • Trinidad y Tobago
  • Uzbekistán (anfitrión)
  • Venezuela

En portada