La Roja cambia de "casa televisiva": Mega transmitirá Clasificatorias al Mundial 2030
La señal cubrirá el proceso de La Roja, incluyendo duelos amistosos.
El canal Mega informó que se adjudicó los derechos de transmisión de los partidos de la selección chilena en el proceso de las Clasificatorias para el Mundial de 2030.
De acuerdo a la publicación de Mega en sus redes sociales, la señal televisiva cubrirá todos los duelos oficiales y amistosos de La Roja adulta en el período 2026-2030, y también partidos de la selección femenina y los equipos juveniles en sus procesos a los torneos FIFA y Conmebol.
Del mismo modo, La Roja le dice adiós a Chilevisión, canal que cubrió los procesos rumbo a Qatar 2022 y Norteamérica 2026.
Las Clasificatorias para el Mundial de 2030 comenzarán en 2027, en una fecha aún por determinar.