Tópicos: Deportes | Fútbol | Supercopa
[VIDEO] La UC lo ganó en el último suspiro ante Huachipato con goles de Zampedri y Justo Giani
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El "Toro" firmó su doblete y el volante argentino celebró en su debut.
El "Toro" firmó su doblete y el volante argentino celebró en su debut.
Universidad Católica lo dio vuelta en el tiempo agregado y terminó ganando 4-2 a Huachipato en la semifinal de la Supercopa de Chile 2026, con goles de Fernando Zampedri (90') y el debutante Justo Giani (90+4').
Revisa los goles que sellaron el triunfo cruzado: