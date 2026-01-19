¿Fin de la relación? El tenso cruce de Diego Buonanotte con Marcelo Salas

El volante argentino Diego Buonanotte respondió a los dichos de Marcelo Salas, quien puso en duda su continuidad en Deportes Temuco al afirmar que "no es una prioridad", según declaró el presidente del club albiverde tras el cierre de la temporada 2025.

Buonanotte respondió los dichos del exfutbolista: "Se han dicho tantas cosas que no quiero entrar en polémica, vivo el día a día... Hoy la única cara importante o la más importante que tenemos es la de Arturo Sanhueza y él hasta ahora a nosotros no nos ha comunicado nada; sí dijo que iban a llegar unos refuerzos más".

Además comentó que "duelen algunas cosas, sí, duelen porque uno ya es grande, tiene o cree que tiene que tener otro trato porque uno se ha portado siempre bien".

Por último afirmó estar enfocado en Deportes Temuco: "No sé qué va a pasar mañana porque vivo el día a día, disfruto de entrenar, disfruto de venir todos los días acá. Estoy disfrutando la pretemporada y el fútbol, ustedes saben cómo es, es muy cambiante, muy dinámico y no sabemos qué puede pasar".